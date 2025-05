Paljonko rahaa valmistujaislahjaksi yleensä annetaan?

Paljonko rahaa valmistujaislahjaksi "kuuluisi" antaa? Kyselytulosten mukaan 50–100 euroa on sopiva summa, jos oma talous sen mahdollistaa.

Viikonloppuna moni nuori saa jälleen ylioppilaslakin päähänsä tai valmistuu ammattiin. Vieraiden kohdalla se tarkoittaa kuitenkin jälleen iänikuista pohtimista siitä, mikä olisi sopiva summa lahjakuoreen sujautettavaksi.

50–100 euroa ylioppilaalle tai ammattiin valmistuvalle?

Viime vuosien kyselytulokset puhuvat vahvasti sen puolesta, että 50–100 euroa on sopiva ja yleisin rahalahja valmistuvalle.

Esimerkiksi viime vuonna 70 prosenttia OP Ryhmän kyselytutkimukseen vastanneista koki, että sopivin summa rahalahjaksi on 50–100 euroa.

Tyypillinen rahalahja valmistuneelle on 50–100 euroa.Copyright (c) 2015 Mari-Johanna K/Shutterstock. No use without permission.

Niin ikään OP Uusimaan vuonna 2023 toteuttamassa kyselyssä vastaukset olivat samankaltaisia. 56 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista antaisi vastavalmistuneelle 50–100 euroa.

Rahalahjan suuruuteen vaikuttaa osin myös se, kuka on lahjan antaja. Esimerkiksi Danske Bankin suomalaisille tekemästä vuonna 2021 kyselystä selvisi, että selkeästi suurimpia summia kyselyn mukaan antoivat ylioppilaiden ja ammattiin valmistuvien vanhemmat sekä isovanhemmat, joilla lahjan mediaani oli kyselyn perusteella noin 100 euroa. Jos lahja annettiin ystävän tai sukulaisperheen lapselle, mediaani oli noin 50 euroa.

Lahjaksi lahjakortti, rahaa vai jotain muuta?

Prisman teettämässä tuoreessa kyselytutkimuksessa selvitettiin myös, paljonko suomalaiset ovat valmiita käyttämään valmistujaislahjaan rahaa.

Yli 1 300 vastaajasta suurin osa eli 46 prosenttia piti 50–100 euroa maksimisummana, jonka valmistujaislahjaan voi käyttää. 23 prosenttia piti maksimisummana 100–200 euroa.

40 prosenttia vastaajista piti puolestaan 30–50 euron summaa puolestaan minimisummana.

– Meillä jokaisella on oma budjettimme, ja ajatus on tärkein, Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen muistuttaa tiedotteessa.

Tutkimuksessa sopivimmaksi valmistujaislahjaksi nousivat lahjakortit, joita suosi 70 prosenttia vastanneista sekä rahalahja, jota kannatti 66 prosenttia vastaajista. Myös korut saivat kannatusta 44 prosentilta. Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja.

Mitä jos rahaa ei ole?

Sopivan summan miettiminen voi poikia mukanaan myös ahdistusta. Monessa perheessä taloudellinen tilanne on heikentynyt, ja rahalahjaan käytettävä satanen – tai useampi, jos juhlia on useita – voisi tehdä liian ison loven jo ennestään huvenneeseen kukkaroon.

Omaa taloustilannetta ei olekaan syytä pahentaa entisestään, vaan kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja. Jos samassa tilanteessa on useampikin juhlavieras, olisiko mahdollista hankkia yhteislahja juhlan sankarille?

– Jollekulle sata euroa on pikkuraha, toiselle se on valtava raha. Kun miettii lahjaa, jota on antamassa, niin siinä se ajatus on tärkein, muistutti tapakouluttaja Mirva Saukkola Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa vuonna 2023.

Suuren setelin tai kalliin lahjan sijaan lahjaksi voi pohtia esimerkiksi kirpputorilta käytettynä ostettua astiastoa, Saukkola vinkkasi.

Katso myös: Tapakouluttaja kertoo, mikä on sopiva rahasumma valmistuvalle, ripiltä päässeelle tai hääparille

6:57 Tapakouluttaja Helena Valosen mukaan sopivaa rahasummaa ei voida määritellä yksiselitteisesti, vaan se määräytyy tilanteen mukaan.