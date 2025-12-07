Asian ytimessä.doc -ohjelmassa Sture Udd kertoo, mikä tekee ihmisen onnelliseksi.
Suomen YK-liiton ylläpitämä Globalis mittaa ja julkaisee vuosittain eri maiden onnellisuutta. Suomi on vuosi toisensa perään killunut listan kärkipäässä. Vuoden 2024 listauksessa Suomi sai kymmenestä pisteestä 7,73.
Kouluarvosanoin ajateltuna Suomi-neito saisi arvosanan 8-.
71-vuotias yritysjohtaja Sture Udd kertoo, ettei koskaan ole ymmärtänyt onnellisuuden tavoittelun huumaa.
Udd kokee, että maailma pyörii liian paljon oman egon ympärillä: onko kasvattanut lapset hyvin, mitä suuhun laitetaan, onko onnistuttu hyvin, onko harrastukset ja kaikki tiptop?
– Myös opetus ja kasvatus on mennyt samaan lankaan, Udd lataa.
