Miljonääri Sture Udd: Tämä tekee ihmisestä ikuisesti onnettoman Sture Udd ja tytär Ira Mikkonen kohtaavat toisensa töissä päivittäin. Julkaistu 13 minuuttia sitten Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Asian ytimessä.doc -ohjelmassa Sture Udd kertoo, mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Suomen YK-liiton ylläpitämä Globalis mittaa ja julkaisee vuosittain eri maiden onnellisuutta. Suomi on vuosi toisensa perään killunut listan kärkipäässä. Vuoden 2024 listauksessa Suomi sai kymmenestä pisteestä 7,73. Kouluarvosanoin ajateltuna Suomi-neito saisi arvosanan 8-. 71-vuotias yritysjohtaja Sture Udd kertoo, ettei koskaan ole ymmärtänyt onnellisuuden tavoittelun huumaa. Udd kokee, että maailma pyörii liian paljon oman egon ympärillä: onko kasvattanut lapset hyvin, mitä suuhun laitetaan, onko onnistuttu hyvin, onko harrastukset ja kaikki tiptop? – Myös opetus ja kasvatus on mennyt samaan lankaan, Udd lataa. Asian ytimessä.doc: Pohjanmaan pohatta Vaatimaton mies miljoonien takana. Miten kommunismista ponnistanut duunarin poika rakensi ympärilleen miljoonabisnekset?





Omien lasten sekä lastenlasten kautta Udd on nähnyt, ettei pakolla saa mitään aikaiseksi. Ulkopuolelta tulevat määräykset tai käskyt harvoin tuovat miehen mukaan tavoiteltua lopputulosta.

– Uskon itse, ettei sen pidä olla niin. Kaikkien tulisi tarttua itseään niskasta, ja jos ei tartu, niin ei tartu.

Antelias mies haluaa myös jakaa omaa osaamistaan sekä tarjota mahdollisuuksia myös muille.

– Minä olen nähnyt hyvin vähän ihmisiä, jotka jakavat, etenkin jos he kokevat, että saavuttavat sillä enemmän.

Sture Uddin tytär Ira Mikkonen kertoo dokumentissa, mikä isästä tekee erityisen.

Seksi, raha ja huumeet vaikuttavat samalla tavalla

Vanha sananlasku kertoo, ettei rahalla voi ostaa onnea. Tutkimustulokset kuitenkin viittaavat siihen, että tiettyyn pisteeseen saakka varallisuus voi edesauttaa onnellisuuden saavuttamista.

Udd listaa kolme asiaa, jotka saavat ihmismielen toimimaan samalla tavalla.

– Huumeet, seksi ja raha vaikuttavat samalla tavalla aivoissa, eikä sillä ole mitään merkitystä, onko rikas vai köyhä. Raha saa asiat vääristymään.

Onnellisuuden tavoittelun sijaan miljonäärimies keskittyy asioiden ratkaisemiseen.

– Väitän, että ihmiset, jotka yrittävät minimoida ongelmat, ovat ikuisesti epäonnellisia. Niitä tulee aina lisää, ei voi välttää! Udd lisää.

Miehen mukaan onnellisuus tai sen tavoittelu on lähtenyt nyky-yhteiskunnassa niin sanotusti lapasesta. Hän itse keskittyy olemaan tyytyväinen.

– Onnellisuus ja tyytyväisyys ennen kaikkea tulee siitä, että nauttii ratkaista ne ongelmat, silloin voi olla ikuisesti onnellinen.

Uddin mukaan yhteiskunta tarjoaa kyllä kaikille valmiiksi mahdollisuudet tyytyväisyyteen ja onnistumiseen.

– Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin helppoa onnistua ja olla tyytyväinen.

