Euroviisujen pitäisi olla vapaa politiikasta, mutta laulukilpailun ympärillä käydään tiukkaa poliittista keskustelua.

Euroviisuista on jo pari viikkoa, mutta jälkipuheet jatkuvat yhä.

Kisojen järjestäjän, Euroopan kansallisten yleisradioyhtiöiden liitto EBU:n, mukaan laulukilpailu on vapaa politiikasta, mutta samaan aikaan tapahtuman ympärillä velloo useampi poliittinen kohu.

MTV uutisten viihdetoimittaja ja viisuasiantuntija Katja Lintunen arvioi, että esimerkiksi maiden antamat kaveriäänet läheisille mailleen ovat esimerkki poliittisuudesta. Myös Israelin mukanaolo kisoissa on nostanut kisojen politisoinnin aikaisempaa tarkempaan syyniin.

– Poliittinenhan se on ollut jo monta, monta vuotta. Nyt ehkä politiikka on vielä enemmän läsnä, koska Israel on mukana kilpailussa.

Lintunen nostaa esimerkiksi kohun keskiöön nousseen Moldovan yleisradioyhtiön johtajan eron. Teleradio Moldova (TRM) -yhtiön pääjohtaja Vlad Turcanu ilmoitti eroavansa tehtävästään 18. toukokuuta.

– Moldovan yleisradiojohtaja otti ja lähti, kyllähän tämä kertoo siitä, että siellä poliittista peliä on, Lintunen summaa.

Moldovan raati antoi Romanialle vain kolme pistettä, Ukrainalle pisteitä ei annettu ollenkaan. Yleisöäänestyksessä Romania sai Moldovalta täydet 12 pistettä ja Ukraina kymmenen pistettä.