Kaksikko tekee Salkkareissa niin kutsutun cameoroolin, eli he piipahtavat Pihlajakadulla omina itsenään. He esiintyvät Trippimittarit-firmat edustajina, jotka saapuvat jakamaan mainioimman majatalon palkinnon.

Tuntematon nainen lausui Salkkarit-tähti Sannamaija Pekkariselle voimakkaat sanat: "Tulee olo, että on tehty jotain oikein"

Sikelle vierailu Salkkareissa oli ensimmäinen laatuaan, mutta Hanna on vieraillut sarjassa kerran aiemminkin. Hän paljastaa toivoneensa, että hänet kutsuttaisiin vierailemaan sarjassa vielä uudestaan.

– Sehän on helpointa, kun on vain oma itsensä, eikä tarvitse näytellä mitään tai ketään. Tilanne oli siinä mielessä juuri sellainen, joka voisi olla oikeastikin olemassa. Se ei vaatinut suurta luonnenäyttelemistä, Sikke sanoo.

Yhteiset työkeikat ovat Hannalle ja Sikelle harvinaista herkkua. Kaksikko toivookin, että he pääsisivät vastaisuudessa työskentelemään enemmän yhdessä.