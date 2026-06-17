Hanna ja Sikke Sumari vierailevat Pihlajakadulla.
Siskokset Hanna ja Sikke Sumari nähdään vierailevina tähtinä Salatuissa elämissä.
Kaksikko tekee Salkkareissa niin kutsutun cameoroolin, eli he piipahtavat Pihlajakadulla omina itsenään. He esiintyvät Trippimittarit-firmat edustajina, jotka saapuvat jakamaan mainioimman majatalon palkinnon.
Sumarit ylistävät Salattujen elämien olevan upea sarja.
– Se on mielestäni sellainen ihmisten turvasatama. Salkkareita katsoessa voi pudottaa aivot narikkaan ja unohtaa päivän hommat. Se on tosi tärkeää. Ansioluetteloon tämä menee, Hanna sanoo.
– Tällaiseen sarjaan mukaan pääseminen on sellainen juttu, että kiitos vain, Sikke jatkaa.
Hanna ja Sikke Sumari jakavat Salkkareissa mainioimman majatalon palkinnon.