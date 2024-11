Salkkarit-Jiri kipuilee oman kehonsa kanssa – näyttelijä Mikko Parikka toivoo lisää keskustelua miesten ulkonäköpaineista

Salattujen elämien viimeaikaisissa jaksoissa Jiri on kipuillut omaan vartaloonsa liittyvän tyytymättömyytensä sekä epävarmuutensa kanssa. Ikäkriisin kanssa kamppaileva hahmo vertailee itseään nuorempaan, somesuosiota nauttivaan Kristianiin, joka seurustelee nykyään Jirin eksän Evan kanssa.

Yleisyydestään huolimatta miesten ulkonäköpaineista ei usein puhuta yhtä paljon kuin esimerkiksi naisten ulkonäköpaineista. Salkkareissa Jiriä esittävä näyttelijä Mikko Parikka toteaa, että varmasti likimain kaikilla miehillä, myös hänellä itsellään, on kokemuksia vertailuun ja ulkonäköpaineisiin liittyen.

– Koen, että olen viimeisiä sukupolvia, jotka saivat elää ilman sosiaalista mediaa ja sellaista vertailua. Minun kohdallani urheilu on ollut niin vahva osa elämääni, että olen vertaillut urheilijuuttani paljon toisiin. Sitä, että vitsi tuo toinen on hyvä, miten minä voisin päästä tuolle tasolle, hän kertoo.

Parikka toivoo, että miesten ulkonäköpaineista keskusteltaisiin entistä avoimemmin. Hän muistuttaa, että kaikilla ihmisillä on omat epävarmuutensa.

– Kun sen tajuaa, ei välttämättä tarvitsekaan olla kateellinen. Vertailun voisi mielestäni jättää kokonaan pois. Pitäisi myös muistaa, että some on vain pienen pieni osa jonkun ihmisen tuottamaa sisältöä hänen elämästään. Se on kaikilla harkittua. Sitä ei tule ottaa todellisuutena, hän sanoo.