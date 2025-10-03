Sara ja Mikko Parikan perhe kasvoi poikavauvalla.
Somevaikuttaja Sara Parikan ja hänen puolisonsa, Salkkarit-tähti Mikko Parikan neljäs lapsi on syntynyt. Sara kertoo iloisesta uutisesta Instagramissa.
Saran Instagramiin jakamassa otoksessa näkyy Polaroid-kuvia, jotka on napattu synnytyssairaalassa. Keskimmäisessä kuvassa köllöttelee parin poikavauva, ja sen alapuolella näkyy kuvat sekä Sarasta että Mikosta pienokainen sylissään.
Postauksen kuvatekstinä on neljä sydänemojia.
Parikat kertoivat huhtikuussa odottavansa neljättä lastaan. Parilla on ennestään kolme tytärtä, jotka ovat syntyneet vuosina 2014, 2015 ja 2020.