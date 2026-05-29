Hollywood-tähdet vaikuttavat löytäneet kauneusoperaatioista ikuisen nuoruuden eliksiirin. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin syntynyt vastaliike, joka kritisoi toimenpiteitä kovasanaisesti.

Kauneuskirurgian ja erilaisten esteettisten toimenpiteiden yleistyminen on herättänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa pitkin kevättä.

Aiheesta kipakasti kirjoittaneet toimittajat Nina Honkanen ja Ina Mikkola vierailivat Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa, miksi tällaisten toimenpiteiden yleistyminen on heidän mielestään ongelma.

Molemmat ovat samaa mieltä siitä, että kyseessä ei ole vain yksilön oma valinta. Honkasen mielestä kysymys on yhteiskuntapolitiikasta ja valtapolitiikasta.

– Ei se ole individualistinen kysymys ollenkaan eikä kysymys siitä, mitä kukin saa yksin tehdä, Honkanen selventää.

Honkasen mukaan tällä hetkellä on syntymässä normi, jonka mukaan julkista työtä ei voi tehdä, ellei otsa ole pistetty sileäksi.

Mikkola sen sijaan kertoo ehtineensä jo innostua menneiden vuosien kehopositiivisuustrendistä. Nyt suunta näyttäisi kuitenkin olevan huonompaan.

– Minulla meni siitä kuppi nurin, että ei kai me nyt taas taannuta. Me eletään pahempaa aikaa kuin 90-luvun heroin chic, Mikkola kuvailee.