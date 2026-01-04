Yhdysvalloissa syntyy vuosittain kymmeniä tuhansia vauvoja, jotka kärsivät vieroitusoireista jo ensimmäisinä elinpäivinään. Asian ytimessä -dokumentissa Tappava lääke pureudutaan maan opioidikriisiin ja sen moninaisiin syihin.

Christian Kaufman on sairaanhoitaja (Nurse Practitioner) ja Project CARA -hankkeen (hoito, joka tukee tukee kunnioittavaa ja kestävää toipumista) kliininen johtaja.

Kaufman työskentelee Pohjois-Carolinan vuoristossa sijaitsevan terveys- ja koulutuskeskuksen MAHECin naistensairaalassa päivittäin raskaana olevien ja vastasynnyttäneiden naisten kanssa, jotka tarvitsevat tukea päihderiippuvuudesta toipumiseen aina synnytyksestä vuosi eteenpäin.

Kaufman korostaa, että riippuvuudessa on eroja fyysisestä riippuvuudesta henkiseen riippuvuuteen. Ihminen voi olla "riippuvainen kahvista", jolloin hän kokee tarvitsevansa kahvia tai muuten pää tulee kipeäksi, mutta riippuvuus ei johda äärimmäisiin tekoihin.

– Eli tunnemme olomme pahaksi, jos emme saa jotakin ainetta, mutta emme tarvitse hoitoa vieroitusoireisiin, Kaufman selventää.

Huumeiden kohdalla riippuvuus voi mennä huomattavasti pidemmälle, käyttö jatkuu, vaikka seuraukset olisivat tuhoisia. Rahat menevät, työpaikka ja asunto voivat lähteä alta, ihmissuhteet kärsivät.

Huumeita käyttävien äitien vauvat syntyvät fyysisen riippuvuuden kanssa. Vauvat eivät osaa "himoita" ainetta.

– Heillä ei ole kykyä käyttäytyä kuin riippuvaiset, heillä ei ole sitä komponenttia, mutta he ovat fyysisesti riippuvaisia, Kaufman selittää.

Kaufmanin mukaan arviolta noin puolet opioideille altistuneista vauvoista syntyy riippuvaisina. Toiselle puolelle riippuvuutta ei jostain syystä kehity.

Hoitoa äideille ja vauvoille

Raskaana oleville ja synnyttäneille naisille määrätään usein buprenorfiinia tai metadonia, jotka auttavat irtautumaan vahvemmista opioideista. Näiden lääkkeiden käyttäjiä kannustetaan imettämään, sillä rintamaito lievittää vauvan vieroitusoireita.

Äideille suositellaan myös "syö, nuku, lohduta" -ohjelmaa, jossa läsnäolo, rauhoittaminen ja ihokosketus tukevat vauvan toipumista.

Jos oireet ovat voimakkaita, otetaan käyttöön lääkehoito.

– Voimme antaa pieniä annoksia morfiinia vauvalle. Tämä tehdään vastasyntyneiden teho-osastolla, koska kyseessä on vauvalle annettava valvottava aine, Kaufman selittää.

Morfiinin antaminen vauvalle kuulostaa hurjalta, mutta kyseessä on Yhdysvalloissa rutiinitoimenpide. Äidit ovat vauvojensa seurana teho-osastolla ja tarjoavat vauvalla lohtua.

Fentanyyli on syrjäyttänyt muut opioidit

Kaufman kertoo, että hänen potilaidensa yleisimmin käyttämä huume on nykyään fentanyyli. Heroiiniin törmää enää harvoin.

– Fentanyyli on helpoiten saatavilla ja myös halvinta, Kaufman selittää.

Osa Kaufmanin potilaista käyttää edelleen lääkkeeksi määrättyjä opioideja esimerkiksi vakavan onnettomuuden aiheuttamien vammojen vuoksi.

Kaufman muistuttaakin, että kaikki opioideja lääkkeeksi käyttävät eivät ole varsinaisesti huumeriippuvaisia. Monella kysymys on ennemminkin tarpeesta saada lääkettä, mutta ei siitä, että lääkettä olisi pakko saada.

Synnytyksen jälkeen riski kasvaa

Monelle raskaus on taitekohta, jolloin käyttö halutaan lopettaa.

– Monet ovat hyvin motivoituneita raskauden aikana lopettamaan käytön ja muuttamaan elämäänsä, Kaufman kertoo.

Pysyvä muutos on kuitenkin vaikeampaa.

Vieroitus onnistuu kuitenkin huomattavasti paremmin klinikalla, sillä kotona vieroitusoireet voivat ajaa takaisin käyttöön. Siksi Project CARA hoitaa äitejä vuoden ajan synnytyksen jälkeen.

– Olemme havainneet, että yliannostukset nousevat 6–12 kuukautta synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeen käytön aloittamiseen uudelleen on suuri riski.

Arkea kuormittavat vauvanhoito, väsymys ja elämänmuutos. Raskauden aikainen motivaatio hiipuu ja riski äidin yliannostukselle on suuri vauvan ollessa vielä pieni.

Eristäytyminen ja yhteiskunnalliset rakenteet pahentavat

Kaufman näkee opioidiriippuvuuden juurisyissä paljon yhteiskunnallisia tekijöitä.

– Se on paljon pahempi maaseutualueilla, joissa ei ole yhtä paljon vaihtoehtoja koulutukselle, urakehitykselle ja köyhyyttä on enemmän, itsekin syrjäseudulta kotoisin oleva Kaufman miettii.

Hänen mukaansa avoin keskustelu, hoitoon hakeutumisen matala kynnys ja vertaistuki ovat keskeisiä ratkaisuja.

Raskaana olevat ja vastasynnyttäneet naiset voivat saada Medicaid-terveysohjelman tuen, mikä helpottaa hoitoon hakeutumista ainakin tilapäisesti.

Kaufman kuitenkin korostaa, että Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa, jossa terveydenhuolto on paljon vaikeammin saatavilla kuin esimerkiksi Suomessa, monet ihmiset eivät edes yritä hakeutua hoitoon vaan yrittävät pärjätä yksin.

– Perinteinen amerikkalainen individualismi pahentaa ongelmaa. Se, kuinka isot tuloerot meillä on. Ja terveydenhuolto, kun se ei ole saatavilla, Kaufman huokaa.