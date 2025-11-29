1990-luvun poikabändi XL5 on tehnyt paluun. Bändin jäsenet kertoivat MTV:n haastattelussa tunnelmiaan ja valmistautumisestaan festarikesään.

Vuonna 2026 tulee kuluneeksi 30 vuotta XL5-yhtyeen perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi bändi tekee paluun ja on julkaissut uuden version Kaunis peto -hitistään. Bändi suuntaa myös ensi kesän festarilavoille.

Mika Ikonen kertoo, että miesbändi kuulostaisi "hieman pahalta", vaikka jäsenet eivät enää poikavuosia vietäkään.

– Kyllä se poikabändi kuvaa kuitenkin, koska pojat on aina poikia, Ikonen toteaa.

– Henkisesti me ollaan poikabändi, ei tässä hirveästi jutut ole muuttunut, sanoo Pete Tolonen.

Ikonen kertoo, että bändi on lyönyt itsensä parempaan kuntoon ja koreografioita treenataan parhaillaan kesän keikkoja silmälläpitäen.

– Tosi työ lähtee tammikuussa. Siitä lähdetään, alkaa tiukka puolivuotinen, Ikonen kertoo.

Päätös paluusta tehtiin reilu vuosi sitten

Tolonen kertoo, että päätös bändin paluusta tehtiin reilu vuosi sitten. Hän kertoo, että yleisön suhtautuminen on herättänyt suuria tunteita.