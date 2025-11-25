Ysäribändi XL5 tekee paluun ensi vuonna.

Vuonna 2026 tulee kuluneeksi 30 vuotta XL5-yhtyeen perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi bändi tekee paluun ja julkaisee uuden version Kaunis peto -hitistään sekä suuntaa festarilavoille.

XL5:n alkuperäiskokoonpanoon kuuluivat Mika Ikonen, Pete Tolonen, Jake Jokivalli, Elo Eloranta ja Jami Jaakkola. Syksyllä 1996 yhtyeessä tapahtui muutos, kun Jaakkolan tilalle liittyi Toni “Tontsa” Uotila. Uotila pysyi mukana XL5:n riveissä sen toiminnan loppuun saakka.

XL5 on viimeksi esiintynyt viisihenkisellä kokoonpanolla Tontsan kanssa vuonna 1998 – ja nyt lavalla nähdään vielä yksi jäsen enemmän, kun myös Jaakkola on jälleen mukana.

– Ensi vuonna tulee 30 vuotta XL5:n perustamisesta. Esikoisalbumimme julkaistiin toukokuussa 1996, ja päätimme, että jos aiomme tehdä tämän, nyt on viimeinen hetki. Tästä paluusta tekee historiallisen se, että kaikki ovat mukana. One louder – viiden sijasta kuusi, sanoo Mika Ikonen.

Yhtye julkaisi kaksi albumia – Pedon merkki ja Jäätä ja tulta.