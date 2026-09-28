Maajussi-Jetta kiinnitti Arnon huomion jo 13 vuotta sitten.

Parhaillaan käynnissä olevalla Maajussille morsian -kaudella on päästy pisteeseen, jossa maajussit valitsivat, ketkä puolisoehdokkaat saavat kutsun farmiviikoille. Yksi maajussi-Jetan farmiviikoille kutsumista puolisoehdokkaista on Arno.

Arno paljastaa MTV Uutisille, että hän on nähnyt Jetan ensimmäisen kerran jo 13 vuotta sitten.

– Olen ollut silloin hänen farmillaan louhimassa lämpökeskuksen pohjaa. Näin hänet silloin vilaukselta, ja kyllä hän kiinnitti huomioni. En voinut olla kirjoittamatta, kun näin hänen esittelyvideonsa, hän kertoo.

Päätös kirjeen kirjoittamisesta syntyi nopeasti. Pian Arno kuitenkin huomasi, ettei tekstiä syntynytkään niin helposti kuin hän oli ajatellut.

– Minulla kävi niin, että kirjoittaminen jäi viime tippaan. Kirjoitin sen viimeisellä mahdollisella hetkellä, ja sen takia siitä ei tullut niin pitkää, hän myöntää.

Arno saapui tapaamaan Jettaa Malmgårdin kartanolle hyvin luottavaisin mielin. Hän kuvaa pikatreffien sujuneen erinomaisesti.

Arno oli päättänyt, ettei kyseliisi pikatreffeillä liiemmin kysymyksiä, vaan antaisi Jetan esittää niitä hänelle.