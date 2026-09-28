Maajussi-Antti kertoo MTV Uutisille, että Iidan päätös vahvisti hänen farmiviikon valintojaan.

Parhaillaan käynnissä olevan Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa nähdään yllätyskäänne, kun maajussi-Antin puolisoehdokas Iida ilmoittaa haluavansa jättäytyä pois ohjelmasta. Jakso on jo katsottavissa MTV Katsomossa ja se nähdään tänä iltana MTV3-kanavalla.

Päätös lähdöstä syntyi Iidan huomattua, että hänen tuntemuksensa Anttia kohtaan olivat pitkälti vain kaverilliset. Kaksikko käy jaksossa keskustelun hyvässä hengessä, ja Antti suhtautuu asiaan ymmärtäväisesti.

Antti kertoi tilanteen jälkeen MTV Uutisille, että Iidan päätös vahvisti hänen farmiviikon valintojaan. Hän sanoo tuntemustensa Iidaa kohtaan olleen melko samankaltaiset kuin tällä oli häntä kohtaan.

– Pikatreffeiltä hän nousi kyllä mieleeni ja hänessä oli mielenkiintoisia juttuja, joista halusin ottaa selvää, mutta oli joitakin peruselämän asioita, jotka jäivät mietityttämään, että kohtaisivatko ne meillä. Niin räiskyvää kipinää ei kuitenkaan löytynyt, hän pohtii.

Näin ollen Iidan päätös oli Antille helpotus. Hän on hyvillään tämän kanssa käymästään keskustelusta.

– Oli tosi mukavaa käydä se kahden kesken läpi. Molemmille jäi varmasti hyvä mieli, eikä siinä ollut mitään sen kummempaa draamaa. Saimme kuitenkin kulkea tämän matkan tänne asti. Siitä jäi hyvät fiilikset, hän sanoo.