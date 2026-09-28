Maajussi-Jetta yllättyi saatuaan runsain määrin treffipyyntöjä ohjelman ulkopuolella.

Maajussille morsian -ohjelmassa tehdään tänään nähtävässä jaksossa kiperiä valintoja, kun maajussit päättivät Malmgårdissa vietettyjen päivien jälkeen, ketkä puolisoehdokkaat saavat kutsun farmiviikoille.

Vaikka Malmgårdin kartanolla vietetyt päivät olivat maajussi-Jetan mukaan kivoja, hän myöntää niiden olleen samaan aikaan "älyttömän raskaita".

– Tämä ei ole millään tavalla minun normaalia työtäni. Kasvihuoneella saa olla rauhassa. On tämä ollut tosi poikkeuksellista, hän naurahtaa.

Jetalle raapustettiin enemmän kirjeitä kuin hän oli ajatellut saavansa. Hän ilahtui siitä, että miehet olivat tarttuneet kynään ja että näiden kirjeet olivat laadullisesti hienoja.

– Siellä oikeasti puhuttiin tunteista ja kerrottiin elämästä. Kirjeiden perusteella ei ollut ihan kauhean vaikeaa tehdä valintoja, sillä sieltä nousivat selkeästi esiin minunhenkiseni ihmiset.

Jettaa saapui tapaamaan Malmgårdiin kuusi miestä. Hänestä tuntuu oudolta ja häkellyttävältä, että nämä kaikki saapuivat paikalle hänen vuokseen toiveenaan yhteinen tulevaisuus.

– He olivat oikeasti ihan kiinnostuneita. Ei tämä ihan arkipäivää ole, hän toteaa.

Jetta paljastaa saaneensa runsaasti treffipyyntöjä sen jälkeen, kun hänen esittelyvideonsa oli näytetty televisiossa. Pyyntöjä tuli jopa enemmän kuin varsinaisia kirjeitä.

– Se oli yllätys. Mutta sitä kauttahan en itse lähtenyt liikkeelle, vaan ohjelman kautta, hän sanoo.