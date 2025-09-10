Mies myöntää paloitelleensa ja piilottaneensa ruumiit.

Syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta 33-vuotiaalle miehelle, joka syyttäjän mukaan murhasi isänsä ja tämän puolison huhtikuussa Laukaassa Keski-Suomessa.

Syyttäjän mukaan mies hyökkäsi isänsä kimppuun täysin yllättäen isän kotona. Isä kaatui lattialle, jolloin mies kävi tämän päälle ja löi sekä viilsi isäänsä veitsellä 16 kertaa, syytteessä sanotaan. Isä kuoli vammoihin.

Seuraavaksi mies hyökkäsi isänsä puolison kimppuun. Syyttäjän mukaan mies kävi naisen kimppuun takaapäin niin, että nainen kaatui lattialle. Sitten hän iski naista veitsellä 22 kertaa muun muassa kaulaan ja rintakehän alueelle. Nainen kuoli kaulan vammaan.

Syyttäjän mukaan kummallakin uhrilla oli runsaasti puolustusvammoiksi sopivia vammoja.

Poliisi löysi ruumiit

Murhien lisäksi miestä syytetään hautarauhan rikkomisesta. Syyttäjän mukaan mies sahasi irti uhrien kädet ja jalat ja vei ruumiit ja niiden osat kiinteistön maakellariin, missä hän peitti ne mullalla ja kivillä. Mies myös lastasi tavaroita oven eteen näköesteeksi.

Rikos tuli ilmi, kun poliisille ilmoitettiin, ettei pariskuntaan ole saatu yhteyttä. Vainajat olivat kellarissa noin viikon, kunnes poliisi löysi ruumiit kotietsinnän yhteydessä.

Mies kiistää murhasyytteet, mutta myöntää syyllistyneensä kahteen tappoon. Hän sanoo, että teot eivät olleet erityisen raakoja ja julmia, koska hänen mukaansa uhrit kuolivat lähes välittömästi. Hän sanoo myös aloittaneensa veitsellä lyömisen, kun uhrit olivat vielä seisaallaan.

Syytteet hautarauhan rikkomisesta mies on myöntänyt.

Jos käräjäoikeus päätyisi hylkäämään murhasyytteet, syyttäjä vaatii miehelle 15 vuoden vankeusrangaistusta kahdesta taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Käräjäoikeus määräsi syytetyn toukokuussa mielentilatutkimukseen.