Kaksi miestä yritti karata Metsälän säilöönottoyksiköstä lauantaina kello 15.10.
Heitä avustaneet henkilöt heittivät köysitikkaat aidan yli ulkoilun aikana. Toinen miehistä onnistui karkaamaan, kun taas toisen miehen paon säilöönottoyksikön henkilökunta onnistui estämään.
– Poliisi epäilee molempia miehiä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta eli pakoyrityksen aikana on vastustettu henkilökuntaa väkivaltaisesti. Poliisi ei ole vielä tavoittanut karannutta miestä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen, rikoskomisario Anssi Enqvist sanoo poliisin tiedotteessa.
Poliisi tutkii tapausta lisäksi rikosnimikkeillä vangin karkaaminen ja vangin laiton vapauttaminen.
Metsälän säilöönottoyksikkö sijaitsee Helsingissä
Suomessa on kaksi säilöönottoyksikköä. Ne sijaitsevat Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten yhteydessä Metsälässä, toinen Joutsenon Konnunsuolla.
Turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön vain lain tarkkaan määrittelemissä tilanteissa