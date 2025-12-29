Liiketoiminta ja kehitys

Poliisi tutkii tapausta lisäksi rikosnimikkeillä vangin karkaaminen ja vangin laiton vapauttaminen.

– Poliisi epäilee molempia miehiä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta eli pakoyrityksen aikana on vastustettu henkilökuntaa väkivaltaisesti. Poliisi ei ole vielä tavoittanut karannutta miestä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen, rikoskomisario Anssi Enqvist sanoo poliisin tiedotteessa.

Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos henkilöllisyydessä on epäselvyyttä, on perusteltua aihetta olettaa, että henkilö yrittäisi estää maasta poistamisen, henkilön epäillään syyllistyneen rikokseen tai muodostavan uhkan kansalliselle turvallisuudelle Suomessa tai rajamenettelyn toteutuminen vaatii sitä.