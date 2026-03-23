Munatutkimuksista laistaminen ja omavaltainen munakauppa toivat miehelle sakot.
Etelä-Karjalassa kananmunafarmia pitänyt mies ei ollut ottanut kananmunistaan tarvittavia näytteitä tai tutkittanut niitä salmonellan varalta vuosina 2021–2024.
Kun mies ei toimittanut näytteitä viranomaisille pyynnöistä huolimatta, oli hänet näytepuutteiden vuoksi asetettu kananmunien myyntikieltoon. Mies kuitenkin rikkoi kieltoa myymällä munia torilla.
Mies myönsi myyneensä torilla kuusi kananmunaa ja väitti toimittaneensa näytteet valvontaeläinlääkärille. Todisteiden mukaan mies kuitenkaan ollut näytteitä lähettänyt.
1970-luvulla syntynyt kananmunafarmari tuomittiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa 40 päiväsakon rangaistukseen eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta.