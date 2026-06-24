Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meri-Porin hiilivoimalan Porissa.
Meri-Porin hiilivoimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut Huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimus keskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa.
Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta.
Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä.
Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi.