Valion Oulun-tehtaan tuotanto siirtyy vuoden 2028 puoliväliin mennessä.
Valio kertoo siirtävänsä Oulun-tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä.
Valion Oulun-tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun-tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja.
Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista.