Mette-Marit lausui pahaenteisen kommentin sairaudestaan NRK:n haastattelussa.

Norjan kruununprinsessa Mette-Marit kertoi perjantaina 20. maaliskuuta julkaistussa NRK:n eksklussiivisessa haastattelussa yhteydenpidostaan edesmenneeseen, tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Samassa haastattelussa hän avasi hieman terveydentilaansa. Kruununprinsessalla todettiin seitsemän vuotta sitten krooninen keuhkofibroosi. Tauti aiheuttaa arpikudoksen muodostumista keuhkoihin, mikä vaikeuttaa hengittämistä. Vielä joulukuussa NRK:n mukaan hänelle suunniteltiin tehtäväksi mahdollista keuhkonsiirtoa.

NRK:n toimittaja kysyy haastattelussa, onko Mette-Maritilla motivaatiota hoitaa kruununprinsessan roolia tulevaisuudessakin.

– Elän vakavan sairauden kanssa, ja se leimaa nykyistä arkeani. Se ratkaisee, voinko ylipäätään hoitaa rooliani vai en, Mette-Marit vastaa.

– Mutta uskon vahvasti monarkian merkitykseen Norjassa. Ja uskon vahvasti, että luottamus on yksi yhteiskuntamme hienoimmista arvoista. Toivon todella, ettei tämä ajan mittaan heikennä luottamusta instituutioon. Se olisi hyvin surullista.

Kruununprinsessa kääntyy haastattelussa mukana olevan miehensä, prinssi Haakonin puoleen ja hymyilee.

– Ja Haakon on ihminen, jota kunnioitan eniten koko maailmassa. Uskon häneen vahvasti. Joten haluan olla hänen rinnallaan kyllä. Jos terveydentilani sen sallii, Mette-Marit lausahtaa.

Haakon kertoo, että he ovat rakentaneet yhdessä parisuhdettaan vankalle pohjalle.

– Meillä onhan vankka perusta. Olemme olleet yhdessä jo yli 25 vuotta. Onneksi olemme pystyneet rakentamaan sen niin, että seisomme vakaasti yhdessä, sanoo kruununprinssi Haakon.

Hovin mukaan NRK:n haastattelu jouduttiin rajoittamaan noin 20 minuuttiin kruununprinsessan terveydentilan vuoksi.