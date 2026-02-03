Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin ja Jeffrey Epsteinin lämpimistä väleistä on tihkunut uutta tietoa.
Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on joutunut kohun silmään, kun hänet on liitetty seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
Norjan yleisradioyhtiö NRK julkaiseman artikkelin mukaan Mette-Marit oli vuonna 2012 perhelomansa päätteeksi suunnannut Floridaan Jeffrey Epsteinin yksityishuvilalle.
NRK on saanut käsiinsä liudan sähköposteja, jotka valaisevat kruununprinsessa Mette-Maritin laajaa yhteydenpitoa seksuaalirikollisen kanssa. Sähköpostit osoittavat muun muassa, että kruununprinsessa on kutsuttu ainakin kahdesti Epsteinin yksityiselle saarelle.
Epstein on kutsunut kruununprinsessan myös lounaalle, ja Mette-Marit puolestaan on kutsunut Epsteinin illalliselle.
Viesteissä mainitaan NRK:n mukaan myös "sopimattomat kuvat", joissa Mette-Marit esiintyy. Viestit on lähetetty kolme viikkoa kruununprinsessan oletetun huvilavierailun jälkeen.
Kirjeenvaihto on herättänyt kritiikkiä kruununprinsessaa kohtaan.
Viime viikolla antamassaan lausunnossa kruununprinsessa Mette-Marit katui syvästi yhteydenpitoaan Epsteinin kanssa. Norjan kuningashuoneen tiedottaja kuitenkin kiistää Mette-Maritin vieralleen Epsteinin huvilalla vuonna 2012.
NRK on tarkastellut yli tuhat julkaistua Epstein-asiakirjaa, joissa kruununprinsessa esiintyy. Mediassa esiin nostetut kaksikon väliset viestit ajoittuivat vuosiin 2011–2014.
Sähköposteissa Mette-Marit muun muassa kehui Epsteiniä "herttaiseksi" ja "hyvin viehättäväksi". Eräässä viestissä hän pohti, onko äidin sopimatonta ehdottaa 15-vuotiaan poikansa taustakuvaksi kahta alastonta naista kantamassa surffilautaa.
Toisin kuin Norjan hovi on aiemmin kertonut, Mette-Marit tiesi Epsteinin rikostaustasta. Epstein oli tuolloin jo myöntänyt syyllistyneensä vuonna 2008 alaikäiseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen.