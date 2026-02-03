Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin ja Jeffrey Epsteinin lämpimistä väleistä on tihkunut uutta tietoa.

Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on joutunut kohun silmään, kun hänet on liitetty seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Norjan yleisradioyhtiö NRK julkaiseman artikkelin mukaan Mette-Marit oli vuonna 2012 perhelomansa päätteeksi suunnannut Floridaan Jeffrey Epsteinin yksityishuvilalle.

NRK on saanut käsiinsä liudan sähköposteja, jotka valaisevat kruununprinsessa Mette-Maritin laajaa yhteydenpitoa seksuaalirikollisen kanssa. Sähköpostit osoittavat muun muassa, että kruununprinsessa on kutsuttu ainakin kahdesti Epsteinin yksityiselle saarelle.

Epstein on kutsunut kruununprinsessan myös lounaalle, ja Mette-Marit puolestaan ​​on kutsunut Epsteinin illalliselle.

Viesteissä mainitaan NRK:n mukaan myös "sopimattomat kuvat", joissa Mette-Marit esiintyy. Viestit on lähetetty kolme viikkoa kruununprinsessan oletetun huvilavierailun jälkeen.

Kirjeenvaihto on herättänyt kritiikkiä kruununprinsessaa kohtaan.

Viime viikolla antamassaan lausunnossa kruununprinsessa Mette-Marit katui syvästi yhteydenpitoaan Epsteinin kanssa. Norjan kuningashuoneen tiedottaja kuitenkin kiistää Mette-Maritin vieralleen Epsteinin huvilalla vuonna 2012.

NRK on tarkastellut yli tuhat julkaistua Epstein-asiakirjaa, joissa kruununprinsessa esiintyy. Mediassa esiin nostetut kaksikon väliset viestit ajoittuivat vuosiin 2011–2014.

Sähköposteissa Mette-Marit muun muassa kehui Epsteiniä "herttaiseksi" ja "hyvin viehättäväksi". Eräässä viestissä hän pohti, onko äidin sopimatonta ehdottaa 15-vuotiaan poikansa taustakuvaksi kahta alastonta naista kantamassa surffilautaa.

Toisin kuin Norjan hovi on aiemmin kertonut, Mette-Marit tiesi Epsteinin rikostaustasta. Epstein oli tuolloin jo myöntänyt syyllistyneensä vuonna 2008 alaikäiseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen.

