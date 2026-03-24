Voiko viidessä Pohjoismaassa olla yhtä aikaa sosiaalidemokraattinen pääministeri ja mitä siitä seuraisi? Tätä pohtivat MTV Uutisten politiikan toimittajat Huomenta Suomessa.

Pohjoismaiset sosiaalidemokraattiset puolueet unelmoivat pohjoismaisesta värisuorasta.

Tämä kävi selväksi viime viikolla, kun MTV Uutisten politiikana toimittaja Antonia Berg vieraili Tukholmassa sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen keskusjärjestöjen pohjoismaisen yhteistyökomitean (SAMAK) kokouksessa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman muistutti puheessaan Tukholmassa, että kaikissa pohjoismaissa on ollut SDP:läinen pääministeri yhtä aikaa viimeksi 70 vuotta sitten. SDP:lle värisuoralla tuntuu olevan psykologinen vaikutus hengennostattamismielessä, mutta kuinka suuri merkitys tällä oikeasti olisi? Muun muassa tätä politiikan toimittajat pohtivat tiistaina Huomenta Suomessa.

– Kyllähän pohjoismaiset päämiehet tulevat toimeen muutenkin keskenään ja välit ovat aika mutkattomat. Voi siinä olla se etu, että sosiaalidemokraattisen liikkeen piirissä tehdään paljon pohjoismaista yhteistyötä ja poliitikot tuntevat toisiaan pitkältä ajalta, sanoo Alec Neihum.

– Siitä voi tietysti olla etua, jos Suomen ja esimerkiksi Norjan pääministerit tuntevat toisiaan kaukaa ja tulevat henkilökohtaisesti toimeen keskenään, jatkaa Neihum.

SDP on hyvin erilainen puolue eri pohjoismaissa, muistuttaa Maria Nykänen.

– Tanskassa Mette Frederiksenin SDP on asettanut tavoitteeksi nolla turvapaikanhakijaa, mikä ei tulisi kuuloonkaan Suomessa. Vaikka kaikissa pohjoismaissa olisi SDP:läinen pääministeri, se ei tarkoita välttämättä, että linja olisi samanlainen, toteaa Nykänen.

– Näin on ja tässä meillä kokoomus kaipaa ruotsalaisia ja tanskalaisia demareita, jotka alentavat veroja ja tekee tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa, komppaa .