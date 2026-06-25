Kotimaisen mansikan pääsatokausi on käynnistynyt aina Keski-Suomea myöten. Juhannuksen ajan helteet nopeuttivat sadon valmistumista.

Avomaan mansikan pääsatokautta arvioidaan olevan jäljellä vielä parin viikon verran. Mutta asiakkaat eivät ole vielä ryhtyneet ostamaan mansikoita pakastamista varten.

– Rasiakauppa käy kyllä ihan mukavasti, mutta laatikonostajat vähän uinuvat vielä, että siinä saisi olla nyt hereillä. Laatu on parhaimmillaan tällä hetkellä, sanoo Aarni Alanne marjanviljelijä Alanteen tilalta.

Talvi kuritti mansikkaviljelmiä

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto arvioi tänään, että avomaan mansikkahuipun odotetaan jäävän lyhyeksi, koska vähäluminen ja kylmä talvi aiheutti mansikoille juuristovaurioita.

Avomaan mansikka on saanut rinnalleen tunneliviljelyn, jossa kastelua ja ravinteita pystytään säännöstelemään parhaimman sadon saamiseksi. Tunneliviljely on myös pidentänyt satokautta.

– Aikanaan jännitettiin sitä, että onko juhannukseksi mansikkaa. Ja tänä päivänä se on nyt se vappu. Satokauden pituus on avomaalla nyt yleensä sinne elokuun loppuun. Ehkä syyskuulla pystytään vielä keräämään. Sitten loka- ja marraskuu on tullut kasvihuoneiden ansiosta, sanoo Alanne.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vaikka avomaaltakin mansikkaa saadaan aiempaa pidempään, satomäärät jäävät pääsatokautta pienemmiksi.