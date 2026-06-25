Red Bullin pilttuussa kuohuu. F1-uudistuksiin tyytymättömän Max Verstappenin on uumoiltu mahdollisesti vetoavan sopimuksensa irtisanomispykälään.

Nelinkertaisen maailmanmestarin odotetaan käyvän lähiaikoina keskusteluja Red Bullin johdon kanssa tulevaisuudestaan F1-sarjassa.

Racing365:n mukaan 28-vuotias Verstappen saattaisi jopa vedota sopimuksessaan olevaan purkupykälään. Näin hän jättäisi tallin tämän kauden jälkeen. Verstappen ei ole peitellyt tyytymättömyyttään F1-sarjan uudistuksiin ja omiin suoritteisiinsa kuluvalla kaudella.

Hollantilainen on tällä hetkellä kuljettajien MM-sarjassa vasta sijalla seitsemän.

Red Bullin suurimmat omistajat ovat todennäköisesti paikalla Itävallassa, jossa painavat keskustelut tullaan tällä viikolla käymään.

Racing365:n mukaan neuvottelut keskittyvät siihen, miten Red Bull voisi lunastaa irtisanomispykälän niin, ettei Verstappen lähde seuraavan kahden kauden, eli jäljellä olevan sopimuskauden, aikana.