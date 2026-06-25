Emil Forsberg ilmoitti maajoukkueuransa olevan ohi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
92 ottelua Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueessa pelannut Emil Forsberg ei enää maajoukkueen pelipaitaan pukeudu. 34-vuotiaalta mieheltä kysyttiin Fotbollsmorgonin YouTube-lähetyksessä, mitä tapahtuisi, jos hän saisi Ruotsin päävalmentaja Graham Potterilta soiton.
– Sanoisin ei, Forsberg vastasi.