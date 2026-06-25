92 ottelua Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueessa pelannut Emil Forsberg ei enää maajoukkueen pelipaitaan pukeudu. 34-vuotiaalta mieheltä kysyttiin Fotbollsmorgonin YouTube-lähetyksessä, mitä tapahtuisi, jos hän saisi Ruotsin päävalmentaja Graham Potterilta soiton.

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Miehen mukaan on selvää, että maajoukkueura on paketissa. Forsberg ei ollut maajoukkueelle asiasta vielä kertonut, mutta aikoi tehdä sen MM-kisojen jälkeen. Niissä New York Red Bullsin MLS-pelaaja ei ole itse mukana.