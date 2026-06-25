Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau on saapunut Poriin. Trudeau puhuu SuomiAreenassa maailmanpolitiikasta ja demokratiasta.
Kandadan entinen pääministeri, politiikan supertähti Justin Trudeau esiintyy tänään SuomiAreenassa Porissa. Trudeau bongattiin iltapäivällä puoli neljän aikaan astelemassa sisälle Porin kaupungintaloon.
Trudeaun tyttöystävää, laulaja-näyttelijä Katy Perryä, Trudeaun seurassa ei kaupungintalolla nähty.
Voi katsoa tilanteen yllä olevalta videolta.
Suora lähetys kello 18-19
Trudeau puhuu iltapäivällä kello 18-19 Raatihuonepuiston lavalla, missä häntä haastattelee MTV Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.
Kanadaa vuosina 2015–2025 johtanut Trudeau on sukupolvensa tunnetuimpia ja ikonisimpia kansainvälisiä poliittisia nimiä.
Trudeau tarjoaa puheenvuorossaan näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Keskustelussa käsittellään myös luottamuksen ja demokratian roolia yhteiskuntien vakauden perustana.
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