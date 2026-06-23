Pirkanmaan käräjäoikeus alkaa käsitellä tänään epäiltyä kouluiskun valmistelua. Syyttäjän mukaan iskun kohteena oli ammattiopisto Tampereella.
Syyttäjä vaatii kahdelle teinipojalle rangaistusta törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Pirkanmaan käräjäoikeus ryhtyy käsittelemään syytteitä tänään.
Pirkanmaan käräjäoikeus kertoi maanantaina MTV Uutisille, että käsittely aiotaan järjestetään suljettujen ovien takana. Tämä tarkoittaa sitä, ettei media tai muu yleisö pääse seuraamaan oikeudenkäyntiä.
On kuitenkin mahdollista, että osa oikeudenkäyntiasiakirjoista tulee julkiseksi.
Epäilyn mukaan teinipojat suunnittelivat väkivaltaista iskua Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Vanhempi pojista opiskeli kyseisessä laitoksessa.
Epäilyn mukaan pojat valmistelivat iskua marraskuun alusta maaliskuun loppupuolelle, jolloin asia tuli poliisin tietoon.
Syyttäjä epäilee teosta kahta poikaa, joista nuorempi oli tekoaikaan 15–16-vuotias ja vanhempi 17–18-vuotias.
Molemmat pojat vangittiin huhtikuun alussa ja vanhempi heistä on edelleen vangittuna.
Poliisi on ollut esitutkinnan aikana niukkasanainen siitä, mitä teinipojat tarkalleen ottaen suunnittelivat.