Orpon hallituksen sisäinen kiista koskien STEA-avustuksia oli tänä aamuna hallituksen kokouspöydällä.
MTV Uutisten saamien tietojen mukaan Orpon hallitus kokousti tänään aamulla eduskunnassa liittyen kiistaan, joka koskee sote-järjestöjen avustuksia.
Kokouksessa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps) kanta ilmeisesti jyrättiin, kertovat muun muassa Iltalehti ja Helsingin Sanomat.
Tästä kiistassa on kyse
Kiistassa on kyse Rydmanin esittämistä uusista kriteereistä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksille. Rydman kertoi viime viikolla, että STEA-avustuksiin kohdistettaisiin noin 84 miljoonan euron leikkaus ensi vuonna.
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Kun leikkaussuunnitelmat tulivat julki, Soste eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö kertoi aloittavansa muutosneuvottelut lähes koko henkilöstönsä irtisanomiseksi.