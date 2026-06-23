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Kun leikkaussuunnitelmat tulivat julki, Soste eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö kertoi aloittavansa muutosneuvottelut lähes koko henkilöstönsä irtisanomiseksi.

Rydman: Orpon ilmoitus ennenkuulumaton ja outo – "Ei tietenkään vaikuta myönteisesti hallitusyhteistyöhön"

Kiistassa on kyse Rydmanin esittämistä uusista kriteereistä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksille. Rydman kertoi viime viikolla, että STEA-avustuksiin kohdistettaisiin noin 84 miljoonan euron leikkaus ensi vuonna.

Kokouksessa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps) kanta ilmeisesti jyrättiin, kertovat muun muassa Iltalehti ja Helsingin Sanomat .

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps) ja pääministeri Petteri Orpon (kok) linjat törmäsivät aamulla hallituksen kokouksessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps) ja pääministeri Petteri Orpon (kok) linjat törmäsivät aamulla hallituksen kokouksessa. Lehtikuva & All Over Press

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Pääministeri Petteri Orpo totesi myöhemmin, että STEA-avustusten kriteerit täytyisi käydä hallituksessa yhdessä läpi ja että ne vietäisiin valtioneuvoston istunnon käsittelyyn.