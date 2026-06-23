Kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natrin (sd.) tilalle olisi nousemassa ex-pääministeri Antti Rinne (sd.).

Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) jättää eduskunnan. Hänet on valittu Teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. lokakuuta.

Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne (sd.).

Rinne kertoo STT:lle saaneensa itsekin juuri tietää Kumpula-Natrin jättävän eduskunnan. Hän ei halua vielä kommentoida, aikooko ottaa kansanedustajan paikan vastaan.

Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014–2024. Siellä hänen erikoisalaansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka.