28-vuotias mies tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen kuusi vuotta sitten tehdystä murhasta Tukholmassa.

28-vuotias mies tuomittiin äskettäin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen, kun tämä hyökkäsi marraskuussa 2019 Tukholmassa äitinsä murhaajan kimppuun viidakkoveitsellä, kertoo Expressen.

Mies kosti äitinsä 13 vuotta aiemmin tapahtuneen murhan.

Vasta toukokuussa 2026 nostettiin syytteet murhan yrityksestä, vaikka miestä epäiltiin tekijäksi jo varhaisessa vaiheessa.

Tekohetkellä 20-vuotias poika pidätettiin poissaolevana ja etsintäkuulutettiin pian rikoksen jälkeen.

Uhri oli äskettäin vapautunut vankilasta

Marraskuussa 2019 ohikulkijat löysivät uhrin varhain aamulla verta vuotavana useiden puukotushaavojen takia.

Uhrin mukaan tuntematon mies oli hyökännyt hänen kimppuunsa machetella, kun tämä oli ollut purkamassa tavaroita autostaan.

Tekijän kerrottiin sanoneen "tapoitte äitini" ennen hyökkäystä. Hyökkäyksen jälkeen hän pakeni paikalta autolla ja jätti macheten kadulle.