Lionel Messistä tuli maanantai-iltana jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. MM-uran 17. maali upposi Itävallan verkkoon avauspuoliskon lopussa.
Kuudensissa MM-kisoissaan pelaava Messi vei Argentiinan 1–0-johtoon takuuvarmalla sijoituksella, kun ottelua oli pelattu 38 minuuttia.
Katso historiallinen maali pääkuvan videolta!
Maali on legendalle seitsemästoista MM-kisoissa. Hän nousi onnistumisellaan yksin kaikkien aikojen tilaston kärkeen ohi 16 osumaa iskeneen saksalaisen Miroslav Klosen.
Messi on takonut 1,5 otteluun jo neljä maalia, sillä hän avasi kisat hattutempulla Algeriaa vastaan.
"Kirppu" pääsi kokeilemaan ennätystä jo ottelun alussa, mutta Messi väläytteli kuolevaisuuttaan tuhrimalla rankkarin melko ponnettomalla yrityksellä.
Näet pilkkuerheen alta:
0:27Messi missaa! Ennätysmaali jää haaveeksi pilkulta