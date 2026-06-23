Epäusko valtasi Pekka Rinteen, kun hän sai kuulla pääsystään Hockey Hall of Fameen.

Pekka Rinteestä tuli ensimmäinen suomalainen maalivahti ja kaikkiaan neljäs suomalainen pelaaja, joka on nimetty jääkiekon kunniagalleria Hockey Hall of Fameen.

Sinne Nashville Predators -legenda ei olisi uskonut pääsevänsä. 43-vuotias Kempeleen mies kertoi NHL:n verkkosivuilla asiasta saamastaan puhelusta.

– Olin kotona Suomessa, lapseni juoksentelivat ympäriinsä ja minulla oli tämä outo numero puhelimessani. Olin vaimoni kanssa, ja minulla oli tyhjä katse silmissäni. Katsoin vain häntä ja yritin kuiskata, Rinne sanoi.

– Olin, että "tämä on Hockey Hall of Fame", mutta uskomaton hetki.

Heti puhelun jälkeen Rinne raportoi soittaneensa äidilleen ja isälleen ja kahdelle siskolleen.

– En olisi ikinä uskonut saavani tuota puhelua.

Kunniaa joukkuekavereille

Rinne edusti koko NHL-uransa ajan Nashvillea. Hän pelasi taalaliigan otteluita 15 kaudella ja palkittiin sarjan parhaana maalivahtina kaudella 2017–2018. Predators jäädytti suomalaisen paidan vuonna 2021.

Suomalainen on ensimmäinen koko uransa Nashvillessa viettänyt kunniagallerialainen.

Rinne alleviivasi, että Hall of Fameen pääsy ei olisi mahdollista ilman joukkuekavereita. Maalivahti sanoi heidän tehneen hänestä paremman pelaajan.

– Tämä on uskomaton kunnia. Jaan sen ensinnäkin perheeni kanssa, mutta toiseksi entisten joukkuekavereideni kanssa, ja sitten tietenkin Nashvillen ihmisten, fanien kanssa.

Hall of Fame -seremonia on määrä järjestää 9. marraskuuta Torontossa.