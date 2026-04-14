Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aloittivat nelipäiväisen matkansa Australiassa.
Prinssi Harryn ja Herttuatar Meghan aloittivat 14. huhtikuuta nelipäiväisen matkansa Melbournesta, Royal Children’s Hospitalista. Kaksikkoa oli vastassa sadoittain ihmisiä, potilaita ja heidän perheitään.
Prinssi Harry ja herttuatar Meghan saapuivat vuosien jälkeen Australiaan.
People-lehden mukaan Meghan oli pukeutunut australialaissuunnittelija Karen Geen luomukseen ja Diorin korkokenkiin.
Kaksikko tervehti paikalle saapuneita.
Pariskunta vieraili maassa viimeksi kahdeksan vuotta sitten. He pysähtyivät sairaalassa ottamaan yhteiskuvia potilaiden kanssa.
Parilla on kaksi lasta , 4 ja , 6.