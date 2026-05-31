Norjan joukkueesta paistoi ilon ja riemun lisäksi todella valtava helpotus ja raukeus, kun maan historian ensimmäinen MM-mitali oli hetkeä aiemmin ratkennut pronssiottelussa Kanadaa vastaan.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Lue myös: Jättiyllätys on totta: Norjalle historiallinen MM-pronssi – Kanada luhistui
– Uskomatonta. Tämä on niin hienoa, puolustaja Johannes Johannesen parahtaa ensisanoikseen.
Norja johti Kanadaa loppuminuuteilla 2–0, mutta NHL-sikermä punnersi ottelun jatkoajalle vain seitsemän sekuntia ennen täyttä aikaa.
– Penkki oli niin täynnä tunnetta. Siitä alkoi kova keskittyminen jatkoaikaan. Lopulta saimme tämän tehtyä. Vain sillä on merkitystä, Johannesen jatkaa.
Konkarihyökkääjä Jacob Berglund kehui Norjan ratkaisuosastoa. Jatkoajan voittomaalista vastasi vain parikymppinen Noah Steen.