Leijonien Aatu Rädyn jäähy aiheutti ottelun ensimmäisen huutomyrskyn MM-finaalin näyttämöllä Zürichissä.
Räty sai ajassa 8.50 kakkosen estämisestä. Sveitsin NHL-tähti Timo Meier lensi näyttävästi ilmassa kontaktin seurauksena, ja sveitsiläisyleisö vihelsi korviahuumaavasti, toivoen ilmeisesti isoa rangaistusta.
MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu luonnehti Meierin ilmalentoa ensin naurettavaksi, mutta pehmensi näkökulmaansa hidastuksen jälkeen. Tilanteessa oli nimittäin selkeä kontakti.