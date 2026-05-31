Tuomarikameramateriaali paljasti mielenkiintoisen kuvakulman Suomen ja Sveitsin välisen MM-finaaliin avauserän lopun kohuhetkeen.
Leijonat sai avauserän loppusekuntia kaaoksesta kaksi rangaistusta samanaikaisesti: Urho Vaakanainen kampituksesta ja Anton Lundell väkivaltaisuudesta.
MTV Urheilun asiantuntijan Jesse Joensuun mielestä varsinkin Sveitsin Timo Meier korosti kaatumistaan Lundellin käsittelyssä.
– Aivan farssi! Joensuu karjui tuplajäähystä.