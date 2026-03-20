Armand Duplantis on Expressenin mukaan mennyt hiljaisuudessa naimisiin kihlattunsa Desiré Inglanderin kanssa.
Lue myös: Mette Baas täräytti MM-halleissa Suomen ennätyksen
Seiväshypyn maailmanennätysmies Armand Duplantis on ruotsalaislehti Expressenin mukaan mennyt naimisiin kihlattunsa Desiré Inglanderin kanssa aiemmin tässä kuussa. Pari kävi lehden mukaan virallistamassa suhteensa Tukholman kaupungintalolla 7. maaliskuuta.
Maistraattireissu sattui Duplantisille viisi päivää ennen hänen seiväshyppykisassa Uppsalassa hyppäämäänsä uutta maailmanennätystä (6,31 metriä).
– En halua kommentoida asiaa oikeastaan, Duplantis totesi.
– Se on vain osa prosessia. Säästämme vielä suurta hetkeä.
Duplantis ja Inglander aikovat juhlia häitään vasta kesällä Ranskan Cannesissa, minkä johdosta "Mondolta" jää väliin Oslon Timanttiliigan osakilpailu 10. kesäkuuta.
Kihlautumisesta kerrottiin ensi kertaa tammikuussa Ruotsin urheilugaalassa.
Tällä haavaa Duplantis on Puolan Torunissa yleisurheilun MM-kisoissa, joissa miesten seiväshyppy kilpaillaan lauantai-iltana.