MasterChef Suomi -ohjelman uusi kausi starttaa pian. Uudella kaudella tuomaristossa nähdään Vappu Pimiä ja vierailevana tuomarina australialainen huippukokki Andy Allen.

Vappu Pimiä liittyy 3. maaliskuuta alkavalla Masterchef Suomi -kaudella tuomaristoon Helena Puolakan ja Henri Alénin rinnalle arvioimaan Suomen 12 kovimman amatöörikokin annoksia.

Koko ikänsä ruokaa ja ruokakulttuuria rakastanut Pimiä tuo tuomarikolmikkoon hieman toisenlaista näkemystä ja kulmaa huippuravintoloiden keittiöiden ulkopuolelta. Hän on omien sanojensa mukaan kilpailijoille tarvittaessa myös olkapää, josta hakea tukea.

Tähtiloistoa maailman tunnetuimpaan tv-keittiöön tuo MasterChef Australian tuomari ja huippukokki Andy Allen.