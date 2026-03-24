Yhdysvaltain senaatti vahvisti paikallista aikaa maanantaina republikaani Markwayne Mullinin nimityksen maan sisäisen turvallisuuden ministeriksi, kertovat yhdysvaltalaismediat.



Republikaanienemmistöinen senaatti vahvisti nimityksen pitkälti puoluerajojen mukaisesti äänin 54–45.



Mullin on sanonut, että hänen tavoitteenaan on ohjata sisäisen turvallisuuden ministeriö DHS ja maahanmuuttopoliisi ICE pois huomion keskipisteestä.



48-vuotias Mullin on ensimmäisen kauden senaattori Oklahoman osavaltiosta. Hän korvaa tehtävässä Kristi Noemin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maaliskuun alussa, että Noem siirtyy sivuun tehtävästään.



Noem sai ministerinä laaja kritiikkiä muun muassa ICE:n toiminnasta. Noemia arvosteltiin muun muassa siitä, että hän syytti kahta ICE:n ampumaa siviiliä kotimaisiksi terroristeiksi.