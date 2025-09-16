Lintuharrastaja otti kiinni Suomessa äärimmäisen harvoin nähtävän mustahaikaran, koska nuorukainen oli pahasti nälkiintynyt. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Torniolainen lintuharrastaja Matti Suopajärvi kuuli viime viikolla Torniossa nähdystä mustahaikarasta.

– Se oli 4–5 päivää pellolla hämähäkkejä popsinut. Katselin siitä netistä kuvia, kun kymmenet lintuharrastajat kävivät sitä katsomassa.

Suopajärvi päätti, että hän lähtee paikalle ja yrittää rengastaa harvinaisuuden. Lintu löytyi maanantain aamutunteina autotien viereisestä ojasta Torniossa.

Lintu päästi Suopajärven noin neljän metrin päähän ja hän yritti heittää verkon sen päälle, mutta ei osunut. Seuraavaksi mies turvautui jalkoihinsa.

– Se on aika iso lintu ja sillä on hitaat liikkeet, että vaikka minulla on ikää, niin olin nopeampi, Suopajärvi kertoo.

Heikossa kunnossa

Suopajärvi sanoo, että lintu tuntui kiinniottohetkellä kevyeltä ja heikkovoimaiselta.

– Ajattelin, että ihan eläinsuojelullisista syistä se on viisasta ottaa talteen. Painoa oli vain 1 800 grammaa, kun luonnonvaraisena niiden pitäisi painaa kolmisen kiloa.

Lintu ehti viettää toista päivää pahvilaatikossa Suopajärven eteisessä, jossa se on syönyt ahnaasti silakoita.

– Voisi kuvitella, että pahin vaihe nälkiintymisestä on mennyt ohi. Nyt se on lähdössä Ouluun lintuhoitolaan, lintuharrastaja avaa.

Suopajärvi on kuitenkin huolissaan linnun selviämisestä.

– Se on nuori lintu, joka on eksynyt aivan väärään suuntaan. Vähän ongelmallista on myös se, että mihin se laskee vapaaksi.