Jyväskylässä on tapahtunut ilmaliikenneonnettomuus.
Jyväskylässä Kuohunraitin viereiseen järveen ajautui ultakevyt lentokone hieman ennen iltakahdeksaa. Lentokoneessa oli kaksi henkilöä kyydissä.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että ultrakevyt pienkone tippui katolleen Iso-lampsi järveen.
Sivullinen kävi soutuveneellä hakemassa henkilöt turvaan eikä henkilöillä ole hätää. Pelastuslaitos varmistaa, että pienkone saadaan rantaan.
– Vaikeat tuuliolosuhteet vaikuttavat siihen, että pienkone hinataan pieneen saareen, pelastuslaitokselta kerrotaan tiedotteessa.
Tehtävälle hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.
Juttua päivitetty kello 20.40. Pienkone tippui katolleen järveen.