Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu on päättynyt tältä päivältä, kertoo Valtakunnansovittelijan toimisto. Sovittelua jatketaan maanantaina kello 13 alkaen.
Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnansovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ.
Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa.