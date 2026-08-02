Mäkijuoksu eli tunkkaus on nousemassa kuntoilijoiden uudeksi hittilajiksi.
Tunkkauksessa tavoitellaan mahdollisimman paljon nousumetrejä tietyssä ajassa.
Tänä viikonloppuna mäkijuoksussa kilpailtiin Kolilla - erityisen haastavassa maastossa.
Jokaisella kierroksella tuli 215 nousumetriä. Tätä toistettiin eri sarjoissa 3,6 tai 8 tuntia.
MTV Uutiset tiedusteli mäkeä kavunneelta Anni Laineelta, etä mitä järkeä tunkkauksessa oikein on.
– Ei mittään, lohkaisee Laine naurahtaen.
Tunkkauskisoja on vasta muutamia eri puolilla maata. Nouseva laji on erityisesti polkujuoksijoiden ja seikkailu-urheilijoiden suosiossa.