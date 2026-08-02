Muusikkosukupolvet vaihtuvat, mutta manserock pysyy. Eppu Normaali päättää uransa Ratinan stadionilla kolmena loppuunmyytynä iltana.

Loppukesä 2026 on Tampereella 1970-luvulla syntyneen suomirockin alalajin aikaa. Muusikkosukupolvet vaihtuvat, mutta manserock pysyy.

– Ajat muuttuvat. Ihmiset kasvavat, poistuvat luonnollisen poistuman kautta, uusia tulee ja se on jatkuvaa… se on, sanoo laulaja Jenni Mustajärvi.

Mustajärven isä, tapaninpäivänä 2025 kuollut Pauli "Pate" Mustajärvi toimi Popedan keulahahmona 46 vuotta.

– Tavallaan meidän pojat sitten siellä on, Costellon (Hautamäki, Popedan kitaristi) poikia, Paten tyttö ja minun poikia, jotka jatkavat kyllä sitä perinnettä manserockin hengessä, sanoo konkarimuusikko Mikko Alatalo.

Alatalo näki manserockin synnyn lähietäisyydeltä. Hän soitti 1970-luvun alussa Juice Leskisen kanssa Coitus Int -yhtyeessä.

– Sehän (manserock) on hieman vanhahtava termi ja lisätään tietysti niin kuin Juice Leskiseen ja Alwari Tuohitorveen, tämmöisiin artisteihin, sanoo kitaristi Juha Torvinen.

Manserockia juhlittiin Jenni Mustajärven, Heikki Helan, Martti Syrjän ja muiden solistien johdolla Tammelan stadionilla.