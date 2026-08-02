Santtu Raitalan ohjastama Jockas Rita on voittanut Teivon Kuninkuusravien kuningatarkilpailun. Raitala ja Jockas Rita olivat vahvimmat myös vuosi sitten. Hannu Torvisen ohjastama Pro voitti Teivon Kuninkuusravien kuninkuuskilpailun. Mestaruus on Pron ensimmäinen. Ori voitti kaksi osamatkaa kolmesta.
Raitalan valmentama, omistama ja ohjastama Jockas Rita avasi seppelejahtinsa eilen voitolla 2 100 metrin osamatkalla. Vahva vauhti jatkui tänään 1 609 metrin matkalla, ja Jockas Rita oli jälleen nopein. Päätösmatkalla 3 100 metrillä kahdeksanvuotias tamma oli kolmanneksi nopein.
Pro avasi seppelejahtinsa eilen voitolla 2 100 metrin osamatkalla. Vahva vauhti jatkui tänään 1 609 metrin matkalla, ja Pro oli jälleen nopein. Päätösmatkalla 3 100 metrillä ori oli toiseksi nopein. Björn Goopin ohjastama Vänrikki oli päätösmatkan nopein.