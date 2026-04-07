Radio NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä Niko Saarisen ja Niko Nousiaisen kanssa luotsaava radiojuontaja Mari-Prinsessa Ståhlhammar avasi sanaisen arkkunsa liittyen häntä koskevaan raskausspekulaatioon.

– Ja niin kuin asialla spekulointi olisi kenellekään mitenkään ok, niin sanonpahan vaan nyt, että ei, en ole raskaana, hän kirjoittaa.

– Taistelen tosi paljon kehonkuvani kanssa ja koen siitä jatkuvasti valtavia ulkonäköpaineita. Minä edelleen imetän ja kroppani menee siitä johonkin paniikkitilaan ja alkaa varastoimaan kaiken minkä pystyy. Tieto siitä, että keskivartaloani tarkkaillaan, ahdistaa ihan todella. Olen juuri synnyttänyt neljästi ja se näkyy. Ja saa näkyä, hän päättää tekstinsä.