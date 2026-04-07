Mari-Prinsessa Ståhlhammar ottaa Instagramissa kantaa tökeröön kommenttiin, jossa arvuuteltiin hänen olevan raskaana.
Radio NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä Niko Saarisen ja Niko Nousiaisen kanssa luotsaava radiojuontaja Mari-Prinsessa Ståhlhammar avasi sanaisen arkkunsa liittyen häntä koskevaan raskausspekulaatioon.
Ståhlhammar jakoi Instagram-tarinaansa kuvakaappauksen kommentista, joka on jätetty NRJ:n TikTok-videon kommenttikenttään. Kommentissa joku pohtii, onko Ståhlhammarille tulossa vauva, "kun pitää vatsaa noin".
– Siis ai että miten pystyikin tulemaan yhdestä kommentista paska fiilis. En ole edes tajunnut, että pidän vatsasta kiinni, kun nauran oikein hervottomasti, hän kirjoittaa.
Ståhlhammar kertoo, että saattaa usein vaistomaisesti pitää kättään vatsallaan tai hytkyttää ostoskärryjä. Eleet tulevat juontajan mukaan selkärangasta, sillä hän on ollut viime vuosina raskaana yhteensä yli kolme vuotta.