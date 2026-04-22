Valioliigan Chelsea on antanut potkut päävalmentaja Liam Roseniorille.

Brittiseura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

– Tämä ei ollut seuralle helppo päätös, mutta viimeaikaiset tulokset ovat jääneet vaaditusta tasosta, kun kaudella on vielä paljon pelattavaa. Koko Chelsea FC toivottaa Liamille menestystä tulevaan, tiedotteessa kerrotaan.

Calum McFarlane ottaa valmennusvastuun loppukaudeksi itselleen.

Chelsean kausi on ollut vaisu. Se on Valioliigassa sijalla seitsemän. Joukkue hävisi eilen Brightonille 0–3. Samalla tappioputki venähti jo viiden ottelun mittaan.

Roseniorin potkut tulevat pikavauhtia. Hän aloitti seuran päävalmentajana tämän vuoden tammikuussa.