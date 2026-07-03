Maastohiihdon kilpauransa viime kauden päätteeksi lopettanut Krista Pärmäkoski hyppää valmennushommiin.

Pärmäkoski aloittaa elokuussa Finlands Svenska Skidförbundin valmentajana.

Pärmäkosken vastuulla on FSS:n Lahti 2029 –ryhmän valmennus- ja kilpailutoiminta. FSS:n tavoitteena on, että kaksi FSS-hiihtäjää nähdään MM-kotikisoissa Lahdessa vuonna 2029.

– Näen sen täysin realistisena tavoitteena. Hiihtäjissä on paljon potentiaalia, ja

jos teemme työmme hyvin, uskon meidän myös onnistuvan. Pitkällä aikavälillä on

tärkeää rakentaa valmennusjärjestelmä ja harjoittelukulttuuri, jotka

mahdollistavat kansainvälisen menestyksen, Pärmäkoski sanoo tiedotteessa.

– Huippu-urheilijana minulla on varmasti paljon annettavaa erityisesti naisille ja

nuorille tytöille, jotka tavoittelevat kansainvälistä huippua. Pystyn samaistumaan

heidän kokemuksiinsa, tunnen hyvin naisten fysiologian ja tiedän, että

naisurheilijan on usein helpompi keskustella naisvalmentajan kanssa.

Valmentajana haluan olla määrätietoinen, mutta samalla kannustava, innostava

ja positiivinen. Haluan, että teemme asioita laadukkaasti, mutta emme liian

vakavasti, Pärmäkoski kuvailee.

Pärmäkoski voitti kilpaurallaan neljä henkilökohtaista olympiamitalia ja yhden olympiaviestihopean. MM-kisoista palkintokaappiin kertyi yksi henkilökohtainen MM-hopea ja yhteensä seitsemän MM-mitalia.