Alaikäiset pojat pelästyivät todenteolla, kun yöllinen kiusanteko päättyi ammuskeluun.

Akaassa tapahtui viime toukokuussa tapaus, jossa poikien pilanteko päättyi ampumiseen, kun asukas pelästyi toistuvaan ikkunan hakkaamiseen.

Kaksi alaikäistä nuorukaista oli illan ja yön aikana kahdella eri kerralla tunkeutunut yöllä omakotitalon pihaan ja alkaneet metelöidä hakkaamalla talon ikkunaa. Toinen pojista kertoi, että tarkoitus oli tehdä niin sanottu "pilakoputus", jossa koputetaan pimeässä ikkunaan ja juostaan kauemmas seuraamaan reaktiota.

Asukkaan vastaus oli kuitenkin raju: Hän oli tullut talosta ja ampunut käsiaseella useita kertoja ilmaan poikien juostessa karkuun.

Ikkunoiden hakkaus huoletti asukkaita

Talon asukas kertoi, että koputtelu oli aiheuttanut hänessä huolta, ja oli pitänyt ovet niiden takia lukittuna.

Myös toinen asukas kertoi koputtelun aiheuttaneen turvattomuutta ja epäilyksiä. Myös koira oli muuttunut käytökseltään herkemmäksi.

Tilanne helpottui, kun asukkaille selvisi, että koputtelun takana olivatkin alaikäiset pojat.

Tämä tieto saavutti asukkaat vasta myöhemmin, ja ensin myöhäisiltana alkaneen ikkunoiden hakkauksen ja sen aamuyöstä toistumisen syy oli tapahtumahetkellä heille epäselvä.

Mies myönsi ampuneensa pelotteena

Talosta aseen kanssa ulos rientänyt mies myönsi ampuneensa neljä tähdättyä laukausta yläviistoon. Hän kertoi yrittäneensä mennä ripeästi ulos kuultuaan jälleen outoa koputtelua. Hän oli kuullut kahinaa kuusiaidan takana ja ladannut aseen.