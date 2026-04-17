Kuopiolaisyritys haluaa vaihtaa kirjolohen nimen.
Kuopiolainen kalaruokatalo Kalavapriikki ehdottaa kirjolohelle uutta nimeä. Kalavapriikin mukaan markkinoilta puuttuu yhtenäinen vahva termi, joka erottaa suomalaisen kasvatetun kalan selkeästi norjalaisesta lohesta.
Suomessa kulutetaan edelleen ylivoimaisesti eniten ulkomaista kalaa, erityisesti norjalaista lohta.
Kirjolohi-nimi on aikoinaan vahvistettu presidentti Urho Kekkosen toimesta, kun aiemmin sateenkaarirautu-nimellä tunnetusta kalasta alettiin käyttää nimeä kirjolohi. Kalavapriikin tiedotteen mukaan tuolloin oli pyrkimys asemoida kotimainen kasvatettu kala osaksi suomalaista ruokakulttuuria.
– Tämä tuo keskusteluun erityistä historiallista painoarvoa. Samalla uskomme, että ajan, kuluttajakäyttäytymisen ja ruokakulttuurin muututtua on perusteltua tarkastella, palveleeko nimitys enää alkuperäistä tarkoitustaan, eli suomalaisen kalan arvostuksen vahvistamista, sanoo Kalavapriikki Oy:n toimitusjohtaja Jari Korhonen.
Hänen mukaansa nyt kun suomalainen kalanviljely, vastuullisuus ja laatu ovat kehittyneet, olisi tarpeellista pohtia kirjolohelle uutta nimeä.
– Nykyaikaan paremmin istuva markkinointinimi olisi Suomenlohi. Nimi korostaa kotimaisuutta, erottaa suomalaisen kalan selkeästi tuontilohesta ja helpottaa ruokavalintoja arjessa, Korhonen ehdottaa.
Korhosen mukaan kyse on nimenomaan kotimaisen ruokatuotannon arvostuksesta, huoltovarmuudesta ja suomalaisen ruokakulttuurin kehittämisestä. Uusi nimi vakiinnuttaisi kotimaisen kalan suomalaisten arkeen.