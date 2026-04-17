Koripallon WNBA:han ykkösvuorolla varattu Azzi Fudd sai kuulla lehdistötilaisuudessa kysymyksen, johon ei kuitenkaan koskaan saanut antaa vastausta.

Fuddista tuli varauksen myötä kumppaninsa Paige Bueckersin joukkuetoveri. Bueckers varattiin puolestaan ensimmäisenä vuosi sitten. Dallas Wingsiä edustaa myös suomalainen Awak Kuier.

Toimittaja kysyi Fuddilta lehdistötilaisuudessa hänen ja Bueckersin suhteesta.

– Pohdin, jos olette vieläkin yhdessä. Ja jos olette, niin oletteko puhuneet muiden liigan parien kanssa, kuinka he hoitavat dynamiikan joukkuetovereina?

Kysymykseen ei kuitenkaan tullut vastausta, sillä lehdistöpäällikkö puuttui peliin.

– Ymmärrämme, miksi sinun täytyy kysyä tämä kysymys. Emme kuitenkaan kommentoi pelaajiemme yksityiselämää, lehdistöpäällikkö sanoi.

Tapaus kohahdutti Yhdysvalloissa ja muun muassa NFL-tähti Dez Bryant ja Barstool Sports -urheilusivuston perustaja Dave Portnoy kritisoivat sitä, että kysymykseen vastaaminen estettiin.

WNBA:ssa puhaltavat muutoksien tuulet, sillä viime viikolla pelaajayhdistys ja WNBA sopivat uudesta, historiallisesta työehtosopimuksesta, jonka mukaan 20 prosenttia liigan kokonaisbruttotuloista ohjataan nyt pelaajille.

Tämän myötä Fudd nettoaa tulokaskaudestaan puoli miljoonaa dollaria eli noin 423 000 euroa. Bueckers sai debyyttikaudellaan 78 000 dollaria eli noin 66 000 euroa. Suomalaisen Kuierin palkkapussi on 525 000 dollaria eli noin 449 000 euroa.

WNBA-kausi käynnistyy 8. toukokuuta.